葡萄王工安意外 勞工缺氧死、主管判刑

2017-02-14 11:32

〔記者項程鎮／台北報導〕煒聯科技公司承攬葡萄王生技公司中壢廠的廢水處理工程，操作員歐陽萬軒進入廢水處理廠區，檢修生物調整槽的沉水馬達時，不慎吸入高濃度硫化氫而昏迷跌落水池內，送醫後歐陽萬軒仍宣告不治，最高法院維持高雄高分院見解，認定煒聯公司的工程部經理歐俊豪有業務過失，判處6月徒刑、可易科罰金確定。

判決指出，被害人歐陽萬軒101年5月25日受雇煒聯公司，接受歐俊豪指揮處理葡萄王中壢廠的廢水處理工作，同年10月11日上午11點，歐陽萬軒的吳姓同事打開生物調整池的人孔護蓋後，歐陽萬軒未將池內換氣，也沒測量氧氣濃度，就拿扳手進入池內拆卸沉水馬達上的螺絲，因吸入過多硫化氫而昏迷，送醫後，隔天因缺氧性腦病變和多重器官衰竭死亡。

高雄高分院認為，歐俊豪沒有督促歐陽萬軒遵守作業規則攜帶安全設備，也沒要求他先換氣和檢測氧氣和有害氣體濃度，導致歐陽萬軒昏迷跌落池中，現場又沒有救援設備，造成歐陽萬軒送醫後，因中毒休克死亡，顯有業務過失，依業務過失致死罪判處歐俊豪6月徒刑，上訴後被最高法院駁回。