KTV毒品大掃蕩 竹市警逮11男3女

2017-02-13 17:38

〔記者王駿杰／新竹報導〕為掃除毒品犯罪，新竹市警察局刑警大隊於2月9日、10日、13日針對轄內兩間大型KTV進行毒品大掃蕩，分別在包廂內將拉K的11男3女逮捕，訊後依法送辦。

竹市刑警大隊統合外勤隊警力，分3天進行轄內KTV毒品大掃蕩，偵二隊於2月9日凌晨查獲李姓男子與2名友人在包廂內拉K，除查扣1小包K他命，還發現李男是桃園地檢署發布的通緝犯，訊後將其解送歸案；偵一隊則在10日查獲以徐男為首共5男3女在包廂內拉K作樂，當場查扣K盤、刮卡；偵三隊也在13日查獲葉姓男子與2名友人在包廂內拉K，分別查扣K他命一包與武士刀一把。

警方指出，連續數日強力掃毒作為，期望有效遏制毒品在轄區KTV、夜店等場所氾濫，呼籲業者發現消費者在店內有吸毒、色情或深夜有未成年涉足等脫序行為，應主動向警方及相關單位通報。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆