法務部計畫主持人：同性伴侶無真平等！
2017-02-11 13:34
〔記者項程鎮／台北報導〕法務部同性伴侶法制研究計畫主持人、清華大學副教授林昀嫺等人研究指出，司法院和法務部都已做出函釋，認定同性伴侶彼此具有家屬身分，但家屬所能享有的權利義務仍不及配偶或是親屬，如想朝向真正的平等邁進，同性伴侶權益需要有得到更多的保障。
司法院和法務部去年6月各自發函相關法院和政府機關，認同同性伴侶在法院上可得家屬之地位，且縣市政府開放之伴侶註記和戶籍登記，都可作為同性伴侶舉證自己是「另一半」的家屬身分，但林昀嫺等人研究認為，上述註記僅是戶政機關開具相關公文，但沒有強制醫療或其他單位接受之效力，故實際上法律效力並不高。
林昀嫺等人調查指出，目前僅有台中市政府衛生局發函明示台中市各醫療院所，同性伴侶可簽署手術同意書，而於台北市申請同性伴侶註記之公務員，則可享有家庭照顧假之權益。另外，台北、台南、高雄目前開辦跨域合作，受理同性伴侶註記，此三都市的同性伴侶皆可向任一戶政事務所辦理同性伴侶註記。
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