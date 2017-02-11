高雄民宅傳火警 7旬老人送醫幸無生命危險

2017-02-11 12:39

〔記者洪定宏／高雄報導〕全台氣溫驟降，高雄白天僅15度，一名年約70歲的男性疑似使用暖爐取暖，不料引發火警，行動不便的他受困住處被救出，送醫治療，所幸無生命危險。

高雄市三民區遼寧二街某透天民宅，約於下午12點29分傳出火警，消防局調派十全、中華、前金等多個分隊到場，搶救出年約70歲的男性長輩，意識清楚、無外傷，送醫急救，並於12點44分撲滅火勢。

現場消防隊表示，抵達時民宅已冒出黑煙，迅速佈妥水線、破門而入，在1樓救出1名老人，事後勘查發現他在1樓使用暖爐，不知何故燃燒引發火警，確切原因有待鑑定。