| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
前台南縣長蘇煥智 表態決定參選台北市長
 首頁 > 社會

高雄民宅傳火警 7旬老人送醫幸無生命危險

2017-02-11  12:39

〔記者洪定宏／高雄報導〕全台氣溫驟降，高雄白天僅15度，一名年約70歲的男性疑似使用暖爐取暖，不料引發火警，行動不便的他受困住處被救出，送醫治療，所幸無生命危險。

高雄市三民區遼寧二街某透天民宅，約於下午12點29分傳出火警，消防局調派十全、中華、前金等多個分隊到場，搶救出年約70歲的男性長輩，意識清楚、無外傷，送醫急救，並於12點44分撲滅火勢。

現場消防隊表示，抵達時民宅已冒出黑煙，迅速佈妥水線、破門而入，在1樓救出1名老人，事後勘查發現他在1樓使用暖爐，不知何故燃燒引發火警，確切原因有待鑑定。

廣告
  • 全台氣溫驟降，高雄白天僅15度，一名年約70歲的男性疑似使用暖爐取暖，不料引發火警，行動不便的他受困住處被救出，送醫治療，所幸無生命危險。（記者洪定宏攝）

    全台氣溫驟降，高雄白天僅15度，一名年約70歲的男性疑似使用暖爐取暖，不料引發火警，行動不便的他受困住處被救出，送醫治療，所幸無生命危險。（記者洪定宏攝）

  • 全台氣溫驟降，高雄白天僅15度，一名年約70歲的男性疑似使用暖爐取暖，不料引發火警，行動不便的他受困住處被救出，送醫治療，所幸無生命危險。（記者洪定宏攝）

    全台氣溫驟降，高雄白天僅15度，一名年約70歲的男性疑似使用暖爐取暖，不料引發火警，行動不便的他受困住處被救出，送醫治療，所幸無生命危險。（記者洪定宏攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 火警 獨居老人
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 吃元宵‧過佳節
湯圓、元宵大不同
慶元宵✤鹹元宵
茉莉烤蕉湯圓
湯圓這樣煮不破皮！
轉寄

標題：高雄民宅傳火警 7旬老人送醫幸無生命危險


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月11日‧星期六‧丁酉年正月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.