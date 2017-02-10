毒鴛鴦6年逃亡難度日 自斷藥頭重頭來！
2017-02-10 12:34
〔記者蔡清華／高雄報導〕一對遭通緝6年的染毒情侶檔，昨天遭鳳山警方逮捕，兩人落網後反覺輕鬆許多，不必再四處躲藏，過著暗無天日的逃亡生涯，決定自斷藥頭，重頭來過！
鳳山警方日前監控在南高雄地區活動的蔡姓藥頭，發現一對遭毒品案通緝的情侶檔長期與其接頭購毒，昨天在高雄市天宮街租屋逮捕該對洪姓及陳姓毒鴛鴦，兩人約40歲，分別在民國100年6、7月間因毒品案相繼遭高雄地檢通緝在案，一直逃亡至今。
警方在兩人身上搜出一級毒品海洛因1小包（0.21公克）、二級毒品安非他命1小包（毛重0.23公克）、安非他命吸食器1組等贓證物。
兩人見警上門，自知是該面對了，表示，這6年來四處更換租屋躲避查緝，過著暗無天日的人生，決定自斷藥頭，重頭來過！
員警利用兩人的通訊軟體line向蔡嫌聯繫購買毒品，隨即當場逮捕正要販毒之主嫌，搜出海洛因5小包（5.97克）、二級毒品安非他命3小包（毛重9.53公克），全案依毒品危害防制條例罪嫌將3人移送法辦。
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