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屏東校園女屍案 涉重嫌前男友凌晨投案

屏東校園昨驚傳命案。（記者羅欣貞攝）

2017-02-10  07:09

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣廣興國小關福分校籃球場旁昨（9日）驚見半裸女屍，21歲邱姓女子遭殺害，警方鎖定涉有重嫌的王姓前男友，在今天（10日）凌晨投案，相關案情警方今天將進一步說明。

警方調查，21歲住高雄市美濃區邱姓女子，於8日晚間外出後遇害，胸中3刀、腹部11刀，左側頭部被重擊，半裸陳屍在校園籃球場旁，凶手下手相當凶殘，監視器拍到一名可疑男子身影，警方鎖定王姓前男友追緝。

據了解，邱女前男友疑似不願分手，曾經傳簡訊威脅她，她才從美濃離家到高樹的乾哥哥家借住，前晚前男友似乎又約她出去，沒想到發生憾事；警方昨調查時，不排除監視器所錄得的為前男友，深入分析影像、機車車號，並調閱邱女通聯記錄，8日晚間取得拘票，前往高雄王男住所及可能藏身之地追查。

警方表示，王姓男子今天凌晨零點至1點間，先打電話聯絡屏東警分局，專案小組獲悉後，派員前往將其帶回里港分局偵辦，警方指將在釐清案情後，於今天統一對外說明。

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