離譜！ 小6學童痛毆女老師 家長一度要反告

2017-02-01 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕台中市大勇國小傳出離譜的學童毆師案！1名小6學生在1個多月前，因為不服27歲女老師小君的管教，竟然出手毆打對方，造成女老師肩膀、手臂、膝蓋都出現挫傷，結果家長在未了解事件過程前，竟然向校長嗆聲是老師動手並且要提告，讓校長一度想要息事寧人。

據《鏡週刊》報導，當時張姓學童在上課期間說髒話，由於班規裡規定同學若說髒話，就要到洗手台漱口，因此女老師小君要求他按照班規行事，孰料張生站起來後氣得把同學的水壺打翻到地上，小君再請他撿起來時，就此造成了衝突。

張姓學童當時先嗆「妳不要過來！過來我就揍妳！」，說完後一個重心不穩差點跌倒，小君想過去扶他時，卻遭到對方推倒在地，張姓學童接著動手毆打老師。在現場目擊的學生表示，「有人想阻止他，但都被推開，大家只能眼睜睜看著老師被打。」

女老師送醫後，檢查出全身有多處受傷，但張生的家長來到學校後，不分青紅皂白地嗆是老師先動手的，已準備要提告，讓校長嚇得想將此事壓下來。結果家長在進一步了解事件經過後，才知道孩子真的做錯了，因此同意會帶小孩向老師致歉並寫悔過書，但目前為止都沒有履行，學生也已轉校。

《鏡週刊》在與毆師學童的家長聯繫時，對方全數否認有師生衝突，並放話要對消息的來源提告，校長則強調此案已通報校安事件，也和學童溝通希望他親自向老師賠禮。