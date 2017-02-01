| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

離譜！ 小6學童痛毆女老師 家長一度要反告

2017-02-01  11:15

〔即時新聞／綜合報導〕台中市大勇國小傳出離譜的學童毆師案！1名小6學生在1個多月前，因為不服27歲女老師小君的管教，竟然出手毆打對方，造成女老師肩膀、手臂、膝蓋都出現挫傷，結果家長在未了解事件過程前，竟然向校長嗆聲是老師動手並且要提告，讓校長一度想要息事寧人。

據《鏡週刊》報導，當時張姓學童在上課期間說髒話，由於班規裡規定同學若說髒話，就要到洗手台漱口，因此女老師小君要求他按照班規行事，孰料張生站起來後氣得把同學的水壺打翻到地上，小君再請他撿起來時，就此造成了衝突。

張姓學童當時先嗆「妳不要過來！過來我就揍妳！」，說完後一個重心不穩差點跌倒，小君想過去扶他時，卻遭到對方推倒在地，張姓學童接著動手毆打老師。在現場目擊的學生表示，「有人想阻止他，但都被推開，大家只能眼睜睜看著老師被打。」

女老師送醫後，檢查出全身有多處受傷，但張生的家長來到學校後，不分青紅皂白地嗆是老師先動手的，已準備要提告，讓校長嚇得想將此事壓下來。結果家長在進一步了解事件經過後，才知道孩子真的做錯了，因此同意會帶小孩向老師致歉並寫悔過書，但目前為止都沒有履行，學生也已轉校。

《鏡週刊》在與毆師學童的家長聯繫時，對方全數否認有師生衝突，並放話要對消息的來源提告，校長則強調此案已通報校安事件，也和學童溝通希望他親自向老師賠禮。

廣告
  • 台中市大勇國小傳出小6學童毆打女老師。（圖擷自Google街景）

    台中市大勇國小傳出小6學童毆打女老師。（圖擷自Google街景）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 女老師 打老師 校園暴力 老師
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
- 【初五】開工大吉好料理
大發✧什錦海鮮炒麵
大利✧九層塔蛤蜊湯
好運到✧元寶酥
旺旺來✧鳳梨炒飯
轉寄

標題：離譜！ 小6學童痛毆女老師 家長一度要反告


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月1日‧星期三‧丁酉年正月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.