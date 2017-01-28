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大樹鐵皮屋火警 一對母子命喪火窟

2017-01-28  11:12

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市大樹區和山路上一間鐵皮住宅今凌晨近4時傳出火警，警消到場時鐵皮屋已陷入火海，火勢約50分鐘後撲滅，在屋內發現陳家93歲阿嬤與58歲兒子的屍體，起火原因待警消進一步調查。

根據逃出火場的陳家次子說，昨天將罹患精神障礙的5弟接回家過年，5弟在圍爐前曾放火燒棉被。警消及警方不排除有人為縱火的可能，將進一步部鑑定查明起火真正原因。

高雄市消防局今天清晨3點56分接獲報案，大樹區和山路一間鐵皮屋發生火火災，大樹、仁武等消防分隊趕抵，現場火舌不斷從鐵窗冒出，警消出水滅火並於4點45分撲滅火勢。

陳家三子也從火場逃出，他昨晚聽到有人呼喊「火燒厝」後逃離屋子，起火原因警消不排除是陳姓死者點火引燃可能，但詳細原因由消防局會同警察局調查中。

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  • 大樹鐵皮屋火警，一對母子命喪火窟。（記者方志賢翻攝）

    大樹鐵皮屋火警，一對母子命喪火窟。（記者方志賢翻攝）

  • 大樹鐵皮屋火警，一對母子命喪火窟。（記者方志賢翻攝）

    大樹鐵皮屋火警，一對母子命喪火窟。（記者方志賢翻攝）

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