離婚男年關難過 除夕前回老家上吊身亡
2017-01-26 17:02
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〔記者廖淑玲／雲林報導〕年關難過，除夕前一天竟回到老家尋死，令人唏噓。
家住雲林縣元長鄉、43歲的蔡姓男子回到元長老家，疑因離婚心情不好，今天下午被發現竟在老家上吊自殺，還交待後事如何處理，由於是除夕前一天，蔡男生前甚至在上吊的繩子上綁著紅包袋，死意堅決卻讓家人傷心不已。
定居台北多年的蔡姓男子，過年前才從台北回到雲林縣元長鄉五塊村的老家，因為該處平日都無人居住，今天下午附近鄰居看到他們家的門打開沒有關，覺得怪怪的，進入蔡家要叫人才發覺有人上吊，趕緊報警處理。
警方抵達現場後發現，死者是43歲的蔡男，他還事先寫好紙條，紙條上寫著「等我親人到再放下來」，還指定要由哪一家葬儀社處理他的後事，甚至在他上吊的繩子上綁好一個紅包袋，顯示是有意尋死。
根據附近鄰居及家人指稱，蔡男因為離婚心情不好，過年前回到老家，家人原本以為他只是要回來散散心，未料竟是選擇在除夕前一天回到自己的出生地尋死，讓所有家人都難以接受。
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