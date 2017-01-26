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輔大性侵學姐案 男學生判刑3年半 自製氣泡水 讓過年變時尚
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最危險的地方最安全？ 警所旁開賭場照樣被抄

2017-01-26  15:59

〔記者蘇福男／高雄報導〕李姓男子堅信「最危險的地方也是最安全的地方」，竟在派出所附近開賭場，結果被鄰居警方發現一舉成擒！

三民一分局長明派出所所長張棨翔前天從2樓辦公室往外望，不經意發現隔壁巷口車棚下，有多名男女聚集形跡可疑，於是指派員警探訪監控，結果回報疑似有賭博行為。

警方監控發現，賭場把風人員晚間8點多會先巡視周遭，避免被隔壁警方發現，10點才開始賭博，把風人員還會通報巷口人車出入情形。

但「魔高一尺、道高一丈」，長明派出所出動8名警力提前於晚間7點半，在賭場對面頂樓埋伏，忍受蚊蟲近3小時的叮咬，直到10點賭場開張，警方立刻一舉攻堅，讓在場工作人員和賭客全傻眼，帶回51歲李姓負責人（有毒品、恐嚇等前科）及把風、莊家、賭客共12人。

警方發現，該賭場是以撲克牌玩台語俗稱「九仔生」比點數大小的方式聚賭，現場查獲賭金1800元，賭客被員警帶回製作筆錄時，發現走幾步路就到達派出所，而且賭博過程早被看光光，都十分氣惱，直說自己簡直是送上門的績效，全案警方依賭博罪移送地檢署偵辦。

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  • 賭客被員警帶回製作筆錄時，才發現派出所近在咫尺！（記者蘇福男翻攝）

    賭客被員警帶回製作筆錄時，才發現派出所近在咫尺！（記者蘇福男翻攝）

  • 賭場以撲克牌玩台語俗稱「九仔生」比點數大小的方式聚賭。（記者蘇福男翻攝）

    賭場以撲克牌玩台語俗稱「九仔生」比點數大小的方式聚賭。（記者蘇福男翻攝）

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