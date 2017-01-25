水果行深夜爆炸 震碎方圓數百公尺民宅玻璃

2017-01-25 00:58

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣社頭鄉社斗路一間水果行，24日深夜傳出爆炸，週邊數百公尺的民宅房屋玻璃都被震碎，威力强大，一名婦人被碎玻璃割傷，好在水果行在爆炸時空無一人，爆炸原因疑似用「電土」催熟水果時引爆。

24日深夜11時20分，社頭市區傳出轟然巨響，爆炸點在社斗路菜市場一間水果行，附近居民以為發生大爆炸，紛紛往屋外跑，週邊多間房屋玻璃被震碎，一名婦人在奔跑中被割傷，送員榮醫院包紮沒有大礙。

爆炸發生後，引發眾人圍觀，社頭消防分隊獲報，派出3部消防車，人員進入現場勘查，發現水果行裡面沒有住人，水果被炸得四處噴飛，初步研判可能是水果店為應付過年需求，以電土催熟香蕉、木瓜，意外引發爆炸，詳細爆炸原因還要再進一步調查。

電土引發爆炸，過去不乏先例，電土遇潮溼空氣會產生乙炔，許多水果商都用電土催熟香蕉，但其遇水即產生熱能，成為致命的危機。