樂陞案》楊瑞仁坦承犯行 繳回320萬不法所得

2017-01-24 21:27

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦樂陞案，於股票買賣對帳單上發現「安東尼」的名字，經循線追查，發現「安東尼」竟是昔日國票盜領案的百億大盜楊瑞仁（現改名楊博智），他於104年6月至去年8月間，替樂陞董事長許金龍操盤套利，檢方考量楊坦承犯行，並繳回犯罪所得320萬元，今依涉違《證券交易法》等罪將他起訴，建請法官量處適當之刑。

去年10月18日，檢調發動第2波搜索，約談楊瑞仁等10人到案；據悉，楊應訊時表明是接受許金龍委託操盤，找金主前來投資，他可從中抽取0.05%，每月約可收取10萬元佣金，但他沒有向許拿錢，他雖與金主之間多有聯繫，但並未涉入樂陞經營，許則否認找楊買賣股票，僅承認有請楊操作樂陞可轉債。

檢方發現，楊瑞仁是由樂陞股東鄭鵬基介紹給許金龍，正巧楊、許還是台北商專的學長、學弟關係；楊於104年6月至去年8月31日間，依照許指示，以人頭帳戶多次透過相對成交等操縱股價方式，造成交易活絡表象，使樂陞股價維持在特定價格，讓許在樂陞股票發行面及證券市場交易面牟取不法利益。

檢方調查，民國83年9月，國票「超級營業員」楊瑞仁雖年僅29歲，卻「藝高人膽大」，於炒股失利後，發現公司內部稽核控管機制存在重大缺失，竟偷走公司空白商業本票，向各金融機構詐貸116億元，被判刑13年，但入獄後又行賄管理員協助炒股，再被判4年及罰金300萬元。

97年12月，蹲了13年苦牢的楊瑞仁服滿刑期出獄，步出台北監獄時大動作2次下跪、3次磕頭請求社會原諒，手寫的聲明稿中，也以4次「對不起」表達內心歉意及懊悔，並承諾將以開設網路公司的方式，在10年間償還40億元給國票，但據了解，楊瑞仁至今還款甚少，反而再陷樂陞炒股疑雲。