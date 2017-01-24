| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
奧斯卡入圍「拉拉鍊」CP再臨 14項獎平鐵達尼紀錄 科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力 台灣褐藻醣膠 臨床證實有效
 首頁 > 社會

樂陞案》楊瑞仁坦承犯行 繳回320萬不法所得

2017-01-24  21:27

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦樂陞案，於股票買賣對帳單上發現「安東尼」的名字，經循線追查，發現「安東尼」竟是昔日國票盜領案的百億大盜楊瑞仁（現改名楊博智），他於104年6月至去年8月間，替樂陞董事長許金龍操盤套利，檢方考量楊坦承犯行，並繳回犯罪所得320萬元，今依涉違《證券交易法》等罪將他起訴，建請法官量處適當之刑。

去年10月18日，檢調發動第2波搜索，約談楊瑞仁等10人到案；據悉，楊應訊時表明是接受許金龍委託操盤，找金主前來投資，他可從中抽取0.05%，每月約可收取10萬元佣金，但他沒有向許拿錢，他雖與金主之間多有聯繫，但並未涉入樂陞經營，許則否認找楊買賣股票，僅承認有請楊操作樂陞可轉債。

檢方發現，楊瑞仁是由樂陞股東鄭鵬基介紹給許金龍，正巧楊、許還是台北商專的學長、學弟關係；楊於104年6月至去年8月31日間，依照許指示，以人頭帳戶多次透過相對成交等操縱股價方式，造成交易活絡表象，使樂陞股價維持在特定價格，讓許在樂陞股票發行面及證券市場交易面牟取不法利益。

檢方調查，民國83年9月，國票「超級營業員」楊瑞仁雖年僅29歲，卻「藝高人膽大」，於炒股失利後，發現公司內部稽核控管機制存在重大缺失，竟偷走公司空白商業本票，向各金融機構詐貸116億元，被判刑13年，但入獄後又行賄管理員協助炒股，再被判4年及罰金300萬元。

97年12月，蹲了13年苦牢的楊瑞仁服滿刑期出獄，步出台北監獄時大動作2次下跪、3次磕頭請求社會原諒，手寫的聲明稿中，也以4次「對不起」表達內心歉意及懊悔，並承諾將以開設網路公司的方式，在10年間償還40億元給國票，但據了解，楊瑞仁至今還款甚少，反而再陷樂陞炒股疑雲。

廣告
  • 檢方考量楊瑞仁（現改名楊博智）坦承犯行，並繳回犯罪所得320萬元，今依涉違《證券交易法》等罪將他起訴，建請法官量處適當之刑。（資料照，記者簡榮豐攝）

    檢方考量楊瑞仁（現改名楊博智）坦承犯行，並繳回犯罪所得320萬元，今依涉違《證券交易法》等罪將他起訴，建請法官量處適當之刑。（資料照，記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 楊瑞仁 樂陞 樂陞案
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤味噌烤旗魚
總舖師✧圍爐好菜
傳統甜年糕✧自己做
挑買香腸看顏色？
轉寄

標題：樂陞案》楊瑞仁坦承犯行 繳回320萬不法所得


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月24日‧星期二‧丙申年臘月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.