樂陞案》楊瑞仁坦承犯行 繳回320萬不法所得
2017-01-24 21:27
〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦樂陞案，於股票買賣對帳單上發現「安東尼」的名字，經循線追查，發現「安東尼」竟是昔日國票盜領案的百億大盜楊瑞仁（現改名楊博智），他於104年6月至去年8月間，替樂陞董事長許金龍操盤套利，檢方考量楊坦承犯行，並繳回犯罪所得320萬元，今依涉違《證券交易法》等罪將他起訴，建請法官量處適當之刑。
去年10月18日，檢調發動第2波搜索，約談楊瑞仁等10人到案；據悉，楊應訊時表明是接受許金龍委託操盤，找金主前來投資，他可從中抽取0.05%，每月約可收取10萬元佣金，但他沒有向許拿錢，他雖與金主之間多有聯繫，但並未涉入樂陞經營，許則否認找楊買賣股票，僅承認有請楊操作樂陞可轉債。
檢方發現，楊瑞仁是由樂陞股東鄭鵬基介紹給許金龍，正巧楊、許還是台北商專的學長、學弟關係；楊於104年6月至去年8月31日間，依照許指示，以人頭帳戶多次透過相對成交等操縱股價方式，造成交易活絡表象，使樂陞股價維持在特定價格，讓許在樂陞股票發行面及證券市場交易面牟取不法利益。
檢方調查，民國83年9月，國票「超級營業員」楊瑞仁雖年僅29歲，卻「藝高人膽大」，於炒股失利後，發現公司內部稽核控管機制存在重大缺失，竟偷走公司空白商業本票，向各金融機構詐貸116億元，被判刑13年，但入獄後又行賄管理員協助炒股，再被判4年及罰金300萬元。
97年12月，蹲了13年苦牢的楊瑞仁服滿刑期出獄，步出台北監獄時大動作2次下跪、3次磕頭請求社會原諒，手寫的聲明稿中，也以4次「對不起」表達內心歉意及懊悔，並承諾將以開設網路公司的方式，在10年間償還40億元給國票，但據了解，楊瑞仁至今還款甚少，反而再陷樂陞炒股疑雲。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 啪！啪！啪！突然停下來 小鮮肉癱死在女友身上
- 獨家》南市警疑爆貪汙 傳1聲押2交保
- 百年老廟「鎮宮之寶」失竊 警方循線逮4人
- 集體包庇賭博電玩 高市6警最重判18年半
- 手銬整友玩過頭 男依妨害自由罪遭起訴
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》看完台灣隊陣容 日本網友這樣說…
- 白宮發言人：將阻止中國在南海擴張軍武
- 台北大學學生下鄉 後壁國小學童寒假快樂
- 青壯年每年花1620億購衣 可蓋3棟101
- 離開宴會廳… 辜的最後身影
- IS也用無人機 空投炸彈畫面首次曝光
- 春節流感疫情 疾管署預估為近4年最低
- 八成學童罹患蛀牙 原來是刷牙刷錯地方
- 萊爾富除夕休2小時 其他超商不跟進
- 中國霧霾變佛地魔？預報只好改稱「不可描述的天氣現象」
- 李亞萍獲聘海院副教授 遭投訴氣到請辭
- 【閱讀小說】 盧慧心／3M
- 狂！真實存在的25個日本珍奇姓氏：牛糞
- 宋承憲示愛劉亦菲 邊想她邊拍《師任堂》
- 最美一日小農！田馥甄採葡萄也迷人
- 白宮矢言捍衛南海島礁 中要求美「謹言慎行」
- 原始部落吃猴子、巨嘴鳥 為生存雙腳長成這樣…
- 第四代提前接班？ 辜家長公子站上第一線
- 駭客入侵紐時推特 PO俄將攻美假新聞
- NBA》太陽要賣老拳王？總教練出面闢謠
- 辜成允跌倒驟逝 醫師研判：完全沒有痛苦
- 籃球》明星賽創意十足 韓職大玩假人挑戰（影音）
- 國發目標 今年GDP成長2％～2.5％
- 川普當靠山 以國通過擴大屯墾
- 澳網》台小將許育修 青少年組一日雙勝
- NBA》魔術要賣小魔獸 看上熱火帥哥控衛
- 日本鳥取大雪 逾260車輛受困路上
- 南市議員募白米300公斤 協助聾啞人士
- 1/24重要財經新聞一覽
- 黃小琥帶頭撒紅包 林俊逸拜碼頭94狂
- 冷靜啊！子瑜合照龍蝦 網友竟吃醋
- 野生「小智」現身海邊? 網友笑問：皮卡丘呢
- 清大「運動績優」招生名額 增至31名
- 春節疏運 屏火車前站25日開放旅客通行
- 慰勞清潔隊員辛勞 賴清德發「十方富貴」紅包
- 聯電去年EPS0.68元 今年資本支出減3成
- NBA》戴維斯傷不停 缺戰紀錄快滿「1球季」
- 搶攻春遊商機 農場推蘭花祭
- MLB》生涯8年9度進出DL 小熊1億豪賭痛痛人
- NBA》相信過程！恩比德生涯首獲單周MVP
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：樂陞案》楊瑞仁坦承犯行 繳回320萬不法所得
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分