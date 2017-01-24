樂陞案》檢察官：許金龍脫產5棟天母豪宅

2017-01-24 18:56

〔記者張文川／台北報導〕台北地檢署今以違反證券交易法等7大罪狀，起訴樂陞科技公司董事長許金龍，下午台北地院法官開庭接押，許金龍滔滔雄辯3個半小時，全不認罪，檢察官認為許金龍說詞與多位證人、同案被告顯不相符，有串證之虞，且在海外有公司、資金，案件爆發前還把5棟天母豪宅設定抵押給同母異父的新加坡籍蔡姓胞妹，有逃亡資力與動機，建議法官繼續羈押。

目前庭訊還在進行中，但已接近尾聲，合議庭稍晚將諭知是否羈押。

許金龍答辯說，同案被告這麼多人，「為什麼只有我會串證，他們就不會串證？為什麼只有我要收押？」他先前已用2小時半陳述他不認罪的理由，檢察官建議法官收押後，許金龍又拿出律師幫他準備的十幾張A3尺寸的珍珠板簡報，一講又是1個多小時，他歷數他自去年9月第一次步入新北市調處作證以來，不久即被轉為被告、羈押至今117天的歷程，他認為在偵查期間遭到檢調不公平對待，只給他片段資訊讓他僅憑印象陳述，羅織他入罪，侵害他的人權。

檢察官表示，不期待本就不認罪的被告一看到起訴書就幡然認罪，從同案被告、證人說詞與物證、事證，可知許金龍實質掌控海外公司VBL公司資金與帳戶，並將私募資金收入匯入VBL，再匯回台灣收購樂陞，且新加坡籍胞妹定居新加坡，還有其他家人定居海外，且有脫產行為，足見他有逃亡的資力與人脈。

檢察官又指出，同案被告包括許的下屬、法律顧問（潘彥洲）、康和證券與遠東銀行合作的員工、當兵的學長（鄭鵬基），還有日籍、中籍共犯未到案被通緝，若讓許金龍獲保釋在外，恐會影響證人、共犯證詞，有串證之虞。

北檢認定許金龍涉7大犯罪事實，罪名包括證交法特別背信、非常規交易、財報不實、證券詐欺、內線交易、操作股價、刑法背信、業務侵占、商業會計法等罪，獲利逾40.7億餘元，檢方向法官具體求刑30年。