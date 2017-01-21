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囂張小三傳簡訊向元配炫耀：「愛愛很舒服」

2017-01-21  17:19

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市郭姓女子與劉姓有婦之夫交往，兩人多次發生性關係，104年6月他以劉男的手機向元配炫耀，接連傳訊「我們在一起2年多」、「我還為他拿掉3次孩子」、「我們一見面就發生性關係，拿小孩後他要、經期時他也要」、「愛愛很舒服」，元配怒控丈夫、郭女妨害家庭，桃園地院法官審結分別判處郭女應執行1年徒刑、劉男10月徒刑。

元配拿著郭女向她炫耀的對話做為呈堂證供，郭女與劉男交往期間，不斷傳訊給元配說「他早回家是因為跟我吵架才這麼早回去」、「我相信妳很愛他，但他卻口口聲聲說愛我」、「剛剛跟他通電話，他還是想繼續騙我，把你當隱形人」、「他如果在乎你，不會除了上班睡覺之外，其餘多都在陪著我」，甚至連與劉男的鹹濕對話「洗香香，晚上我要吃」、「跟老婆愛愛好舒服」，郭女都毫無保留告知元配。

郭女、劉男被控妨害家庭後，改口否認兩人發生過性關係，劉男辯稱是為了讓妻子願意離婚，才找來郭女幫忙演戲，郭女則稱，拿掉的孩子是前男友的，劉男只是陪他去，不過，元配指證歷歷且郭女的孩子確實為劉男所有，法官審結分別判處郭女1年、劉男10月徒刑。

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