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非洲單筆詐5億得手 詐騙機房成員返國避風頭

男子許振義（右2）等23人送辦。（記者邱俊福翻攝）

2017-01-20  16:42

〔記者邱俊福／台北報導〕以男子許振義為首的「假檢警」詐騙機房，前年底架設在非洲烏干達行騙中國民眾，當騙得中國史上單筆最大金額人民幣1.17億元（約新台幣5億元）後，馬上解散返台藏匿，避風頭，刑事局偵七大隊第二隊經循線追緝，今天宣布將許男與旗下機房成員等共23人逮捕到案。

警方調查，前年10月底，32歲許男在非洲烏干達籌設詐騙機房行騙，同年12月20日，中國貴州省都勻市經濟開發區建設局楊姓女出納，接獲對方佯裝中國農業銀行、公安、檢察等人員，謊稱她身分資料遭冒用且涉及重大刑事案件，需審查帳戶資金，誘騙將任職單位金融帳戶內資金轉出，總計損失人民幣約1.17億元，其中大量詐騙款項均在台灣遭提領。

該機房騙得鉅款後，不到一個禮拜，便解散成員，成員紛紛返台，其中1名黃姓成員，還清債務，並購買價值300多萬元的BMW X5轎車。許男到案後，則僅表示知道烏干達有詐騙機房，否認是成員，而名下也無任何財產，經檢方向法院聲請羈押獲准。

警方說，接獲中國通報後，隨即組成專案小組共同偵辦，除於去年8月、11月、12月分別破獲4個轉帳機房，逮捕22名相關犯嫌外，另同步追查位於烏干達機房我國籍成員，經透過大數據分析及中國公安部門通力合作，抽絲剝繭清查，終掌握話務機房負責人許嫌與其他共犯身分及行蹤。

本週三，專案小組分別至桃園市、台中市、南投縣、台南市、高雄市、屏東縣等地，逮捕許嫌與黃等23人到案，偵後，依詐欺罪嫌移送檢方偵辦。

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  • 警方查扣BMW X5轎車。（記者邱俊福攝）

    警方查扣BMW X5轎車。（記者邱俊福攝）

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相關關鍵字： 詐欺 詐騙機房 詐騙集團 非洲
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