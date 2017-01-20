| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力
 首頁 > 社會

國道彰化系統2聯結車翻車 2人傷交通打結

2017-01-20  13:25

〔記者湯世名、劉曉欣／彰化報導〕國道中山高速公路彰化系統南下193公里處 ，今天中午12時許發生聯結車碰撞翻車意外，造成2名司機輕傷送醫，並波及到1部槽車，彰化系統南下車道目前只有內側車道可供通行，現場回堵5公里，國道3號回堵到和美路段，國道1號回堵到王田路段。

這起車禍發生在今天中午12時許，疑似其中一輛方向盤失控翻車才釀災，造成兩台聯結車都翻車，車上貨物散落一地，同時分別佔用中、外車道，目前只有內側車道可以通行。

相關影音

廣告
  • 中山高彰化系統傳出聯結車碰撞意外。（記者湯世名攝）

    中山高彰化系統傳出聯結車碰撞意外。（記者湯世名攝）

  • 中山高彰化系統傳出聯結車碰撞意外。（記者湯世名攝）

    中山高彰化系統傳出聯結車碰撞意外。（記者湯世名攝）

  • 國道彰化系統，2聯結車翻車。（記者湯世名攝）

    國道彰化系統，2聯結車翻車。（記者湯世名攝）

  • 國道彰化系統，2聯結車翻車。（記者湯世名攝）

    國道彰化系統，2聯結車翻車。（記者湯世名攝）

  • 國道彰化系統，2聯結車翻車。（記者湯世名攝）

    國道彰化系統，2聯結車翻車。（記者湯世名攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 交通 回堵 翻車 聯結車 車禍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤豬肉卷八幡煮
總舖師✧圍爐好菜
過年的蘿蔔糕料理
年貨大街採購訣竅
轉寄

標題：國道彰化系統2聯結車翻車 2人傷交通打結


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月20日‧星期五‧丙申年臘月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.