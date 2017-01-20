國道彰化系統2聯結車翻車 2人傷交通打結

2017-01-20 13:25

〔記者湯世名、劉曉欣／彰化報導〕國道中山高速公路彰化系統南下193公里處 ，今天中午12時許發生聯結車碰撞翻車意外，造成2名司機輕傷送醫，並波及到1部槽車，彰化系統南下車道目前只有內側車道可供通行，現場回堵5公里，國道3號回堵到和美路段，國道1號回堵到王田路段。

這起車禍發生在今天中午12時許，疑似其中一輛方向盤失控翻車才釀災，造成兩台聯結車都翻車，車上貨物散落一地，同時分別佔用中、外車道，目前只有內側車道可以通行。

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