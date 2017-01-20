洪慈綪涉弊案50萬交保 夫收押禁見

2017-01-20 10:12

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東地方法院檢察署昨天深夜偵辦工程弊案，縣議員洪慈綪丈夫黃志威被裁定收押禁見，洪本人一度傳出被請回，今天上午檢方表示，洪慈綪是以50萬元交保，為地方政壇投下震撼彈。

屏東檢調去年8月查出琉球鄉境內工程標案疑有業者從事綁標、圍標行為，並有公務員向業者索取金錢賄賂，先後於去年8月中旬、11月初經聲請法院分別羈押業者及琉球鄉長陳隆進等人裁准。

檢調擴大追查，再查出該洪慈綪丈夫黃志威涉嫌就鄉內道路工程標案，向業者索取金錢賄賂，不法所得約300萬元。檢察官經訊問後，昨天以被告黃志威涉嫌違反貪污治罪條例等罪嫌重大，恐有湮滅、偽造、變造證據及勾串之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，同時諭知洪慈綪以50萬元交保。