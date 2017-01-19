神曲《帥到分手》 轟翻看守所！

2017-01-19 19:32

〔記者吳政峰／基隆報導〕口水歌《帥到分手》最近紅翻天，堪稱KTV神曲，連看守所內的收容人都朗朗上口，19日在監所禮堂狂唱，宛如演唱會現場，絲毫感受不到肅殺的監獄氣氛。

更生保護會基隆分會與基隆扶輪七社（基隆、南區、東區、東南、西北、中區、新北北海岸社）， 19日進入基隆看守所關懷收容人，除致贈加菜金與活動經費3萬元，宣導毒品愛滋防治相關議題，並請來艾斯特巡迴監獄義演團隊，讓收容人也有過年之感。

特別的是，其中一組樂團「自由引力」高歌《帥到分手》時，多數受刑人竟能跟著唱，大聲到差點把看守所轟翻，毫無與外界隔離之感，一問之下，才知所內收容人刑期多在6個月以下，並未與社會脫離太久，還跟得上潮流。

更保會基隆分會主任蔡宜芳表示，透過多樣化活動表演與家庭互動，除撫慰受刑人在監情緒，冀望感化受刑人杜絕惡習，養成正確價值觀及道德觀，使社會不再充斥毒品及暴力威脅，讓社會更加安定。

蔡宜芳說，盼藉宣導更生保護內容，期望受刑人出監後善加利用，幫助自己、也幫助社會。