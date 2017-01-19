金雞年報喜 新北市警局名家揮毫送春聯

2017-01-19 13:12

〔記者吳岳修／台北報導〕金雞年即將到來，新北市政府警察局暨志工大隊，今天上午特別在新北市警局內，舉辦「106年新春彩繪春聯暨加強重要節日安全維護工作預防犯罪宣導活動」，現場邀請11位書法名家揮毫送彩繪春聯，提供大溪豆干及棉花糖等懷舊小吃，一早就吸引大批民眾及員警前來參加，現場氣氛熱鬧滾滾。

局長胡木源感謝所有新北警同仁，過去一年來努力維護新北市轄內治安、交通環境，期盼春安工作平安順利，民眾都能過好年。

志工大隊長宋麗潔率新北市采韻軒藝文學會，暨三和書畫學會書法老師陳太平、林譽倉、曾金生、郭銘益、黃秋媚、駱寶苔、張婉愉、朱寶桂、吳桂明 及李國輝等11位名家當場揮毫，每位書法家均各有所長，現場索取民眾大排長龍，送出五百幅以上的彩繪春聯。