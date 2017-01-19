娶中配簽分居協議 台男反遭妻捉姦判刑

2017-01-19 12:27

〔記者楊國文／台北報導〕江姓男子娶中國籍太太劉女，雙方簽訂分居協議書，同意「不強行履行夫妻權利義務」，5天後，劉女據報赴新北市一家摩鐵捉姦，當場查獲江男和梅姓女子通姦，怒告丈夫涉通姦罪，江男辯稱，該分居協議書已同意不干擾對方交男女朋友、並同意發生性行為，不離婚是為了讓劉女取得我國身分證。

但高等法院指出，劉女否認同意對方可以對外發生性行為，今依通姦罪判江男2月徒刑，可易科罰金6萬完定讞。

江男庭訊指稱，從分居協議書即可看出本件婚姻關係早就不存在，雙方都可以各自尋找對象，「否則如何去要求一個正常男人4、5年都沒有性交行為？」太強人所難了吧？

江男還指出，其實簽分居協議書時，他和劉女均講好不干擾對方交男女朋友，也同意對方和第三者發生性關係，可以證明劉女有「事前縱容」他和梅女發生性行為，江話鋒一轉說「只是這樣的文字不敢寫在協議書內」。

法官為查明江男證詞的真實性，傳訊劉女，她證稱分居協議書所載「不強行履行夫妻權利義務」，是指兩人可以不履行同居義務，但不代表也未同意可以和他人發生性行為。

高等法院另查出，分居協議書上另載明「雙方彼此承諾，不做犯法違法的事」，而江男坦承知悉通姦為犯罪行為，因此認定他涉通姦罪證明確，審酌江男已當庭承諾賠償劉女20萬元，今判江男2月徒刑，可易科罰金6萬完定讞。