賴皮留加油站 竟想….判3年

2017-01-19 12:10

〔記者項程鎮／台北報導〕男子蕭育朋開著偷來的轎車到台中某加油站，加了15元汽油在保特瓶後，竟停車賴在加油島不走，還數度點燃打火機，作勢點燃汽油瓶，員警趁蕭男想搶油槍時制伏他，最高法院維持台中高分院見解，依縱火未遂罪判處3年8月徒刑確定。

判決指出，有毒品、強盜、竊盜等多項前科的蕭男，103年11月2日5點53分從桃園開贓車到台中加油，竟賴皮停車在加油站拒絕離開，加油站員工勸離無效，員警到場後，蕭男倒汽油澆淋毛巾，一手拿打火機作勢點火，還搖下車窗伸手搶加油槍，警員一擁而上將蕭男拉出轎車制伏在地。

庭訊時，蕭男辯稱吸毒精神恍惚，想喝汽油自殺，不是要縱火，還自稱有思覺失調症，法院送請醫院鑑定後，不採信他的辯詞，認為他有反社會人格，但沒有思覺失調症，判處3年8月徒刑。