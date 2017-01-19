中國製毒師來台 9天製近1.8億元K毒

2017-01-19 12:04

〔記者周敏鴻／桃園報導〕警方執行治平專案監控天道盟彭姓男子，卻發現中國籍戴姓男子1月10日入境，就被彭男接到楊梅區梅高路一處民宅，負責製毒，警方收網起獲k他命成品20公斤，液態成品40公斤、半成品 120公斤，估計市價約1億8000萬元。

27歲戴男是在中國負責製毒的師傅，32歲彭男透過管道設法聯絡上對方，希望在農曆春節前大撈一筆，1月10日戴男經由小三通來台後，就由彭男接到楊梅區一處偏僻民宅，負責製毒。

戴男用彭男幫他準備的工具和原料，大量製毒，警方帶回戴男、彭男與彭男的手下等共18人，並起出k他命成品20公斤，液態成品40公斤、半成品 120公斤等，估計市價約1億8000萬元。