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中國製毒師來台 9天製近1.8億元K毒

2017-01-19  12:04

〔記者周敏鴻／桃園報導〕警方執行治平專案監控天道盟彭姓男子，卻發現中國籍戴姓男子1月10日入境，就被彭男接到楊梅區梅高路一處民宅，負責製毒，警方收網起獲k他命成品20公斤，液態成品40公斤、半成品 120公斤，估計市價約1億8000萬元。

27歲戴男是在中國負責製毒的師傅，32歲彭男透過管道設法聯絡上對方，希望在農曆春節前大撈一筆，1月10日戴男經由小三通來台後，就由彭男接到楊梅區一處偏僻民宅，負責製毒。

戴男用彭男幫他準備的工具和原料，大量製毒，警方帶回戴男、彭男與彭男的手下等共18人，並起出k他命成品20公斤，液態成品40公斤、半成品 120公斤等，估計市價約1億8000萬元。

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  • 警方將彭姓男子等人送辦。（記者周敏鴻攝）

    警方將彭姓男子等人送辦。（記者周敏鴻攝）

  • 中國籍戴姓男子（中）涉嫌來台製毒。（記者周敏鴻攝）

    中國籍戴姓男子（中）涉嫌來台製毒。（記者周敏鴻攝）

  • 警方查獲大批毒品成品、半成品與製作毒品的工具與原料。（記者周敏鴻攝）

    警方查獲大批毒品成品、半成品與製作毒品的工具與原料。（記者周敏鴻攝）

  • 警方查獲大批毒品成品、半成品。（記者周敏鴻攝）

    警方查獲大批毒品成品、半成品。（記者周敏鴻攝）

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標題：中國製毒師來台 9天製近1.8億元K毒


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