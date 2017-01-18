| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

扶跌倒老翁助送醫 熱心女反遭控推人

2017-01-18  23:24

〔即時新聞／綜合報導〕新北淡水有名89歲老翁在15日在過馬路時意外摔倒，後方的女子見狀好心扶起老翁，並協助叫救護車，老翁雖然有擦傷，但送醫後並無大礙，不過老翁卻誤會報案的女子「推了他一把」，他才會跌倒，所幸監視器有拍下整段過程，才還給了這名女子清白。

《TVBS》報導，淡水當天氣溫約10多度，相當寒冷，原本以為是老翁因天冷手腳不方便，才會摔倒，但老翁卻懷疑有人故意推他，他誤以為是報案的女子從後面推了他一把，才會讓他跌倒。

警消調閱監視器，發現老翁其實是走到一半自己跌倒，而當老翁摔倒時，女子離老翁還有一段距離，根本不可能是女子推的。

所幸老翁送醫後沒有生命危險，治療後並無大礙，在老翁摔倒後協助叫救護車的女子，也獲得了清白。

廣告
  • 新北淡水有名89歲老翁在15日在過馬路時意外摔倒，但他卻誤會是報案的女子推他。（圖擷取自TVBS）

    新北淡水有名89歲老翁在15日在過馬路時意外摔倒，但他卻誤會是報案的女子推他。（圖擷取自TVBS）

  • 消防隊員表示，老翁誤以為是報案的女子推他一把，才會讓他摔倒。（圖擷取自TVBS）

    消防隊員表示，老翁誤以為是報案的女子推他一把，才會讓他摔倒。（圖擷取自TVBS）

  • 監視器畫面可見，老翁（紅圈處）摔倒時，女子還離老翁有段距離。（圖擷取自TVBS）

    監視器畫面可見，老翁（紅圈處）摔倒時，女子還離老翁有段距離。（圖擷取自TVBS）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 好心 摔倒 老人 老翁
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤筍乾滷蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
年菜✧白果竹笙豆腐
年節蔬菜買對不貴　
轉寄

標題：扶跌倒老翁助送醫 熱心女反遭控推人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月19日‧星期四‧丙申年臘月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.