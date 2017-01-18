扶跌倒老翁助送醫 熱心女反遭控推人

2017-01-18 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕新北淡水有名89歲老翁在15日在過馬路時意外摔倒，後方的女子見狀好心扶起老翁，並協助叫救護車，老翁雖然有擦傷，但送醫後並無大礙，不過老翁卻誤會報案的女子「推了他一把」，他才會跌倒，所幸監視器有拍下整段過程，才還給了這名女子清白。

《TVBS》報導，淡水當天氣溫約10多度，相當寒冷，原本以為是老翁因天冷手腳不方便，才會摔倒，但老翁卻懷疑有人故意推他，他誤以為是報案的女子從後面推了他一把，才會讓他跌倒。

警消調閱監視器，發現老翁其實是走到一半自己跌倒，而當老翁摔倒時，女子離老翁還有一段距離，根本不可能是女子推的。

所幸老翁送醫後沒有生命危險，治療後並無大礙，在老翁摔倒後協助叫救護車的女子，也獲得了清白。