男子跛行稱腳痛 原來是襪子藏....

2017-01-18 17:51

〔記者許國楨／台中報導〕林姓毒品通緝犯唯恐隨身攜帶毒品被查獲，竟異想天開將毒品藏放襪子內，前天遇攔查時，因走路姿勢不太自然，引起警方懷疑，他一度辯稱因腳痛才跛行，但警方壓根不相信，先是在其包包內起出注射針筒，接著要求林男脫下鞋襪，果然讓藏放襪內的一小包海洛因毒品露餡。

台中市警局保安大隊特勤中隊前天巡邏行經漢口路二段一家超商前，發現有毒品、強盜等刑案紀錄的32歲林男，在看到警車時刻意閃躲且馬上進入超商內，警方直覺可疑，立即下車尾隨林男攔查，並要求出示證件。

此時林男推稱要到超商領錢，所以未帶任何證件，卻對警方詢問身分證號時支支吾吾，直到警方表示要將他帶返查證，林男才坦白說出身分證號，果然被查出是彰化地檢署發布的毒品通緝犯。

眼尖的警方發現林男進入超商時是拖行進入，懷疑身上應另藏有違禁物，林男一度辯稱是因腳痛才跛行，但警方並不相信，在其包包內起出注射針筒後，要求林男脫下鞋襪，果然在他的襪子裡發現一小包海洛因毒品。

林男供稱，去年在彰化住處施用毒品遭警方查獲，為躲避查緝才到中市避風頭，但因有案在身，找不到工作也居無定所，又怕遭警方查緝，才想到將毒品藏在襪子內，沒想到卻因走路姿勢不自然露餡，警方則在訊後將全案依毒品罪嫌送辦，並將林男解送歸案。

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