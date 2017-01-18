iPhone定位在客運上 司機卻遍尋不著......

2017-01-18 16:55

〔記者吳政峰／新北報導〕23歲千姓韓籍男子，日前與女友至新北野柳遊玩，沒想到一下客運就發現手機iPhone不見，立刻請客運業者與司機協助查找，惟業者在車上遍尋不著，令千男相當沮喪，警所替代役男林裕祖輾轉得知，便在自己的iPhone安裝「Find my iPhone」，並請千男輸入帳號密碼，赫見千男手機定位仍在公車上，眾人摸不著頭緒。

一行人決定對客運進行地毯式搜索，終在公車椅縫間，找到卡在其中的電話，解答了手機消失之謎。

據悉，千姓男子與其女友來台灣進行5天自由行，17日坐國光客運至野柳地質公園遊玩，甫下車就找不到電話，趕緊衝到站牌對面的野柳派出所，以英文向值班員警瞿劉強求助。

千男推測，推測手機應遺留在客運上，警方隨即聯繫國光客運金山站站務人員與司機，協助檢視進站（往金山）班車內是否有遺留iPhone手機，皆無所獲。

正當大夥苦於找不到手機時，林裕祖靈機一動，將其iPhone手機安裝「Find my iPhone」 App，並請千男輸入其apple ID以測試其手機設定iCloud 定位功能，林男手機上隨即出現千男的手機位置。

警員高銘瑞立即駕駛巡邏車，載著千男到定位位置找尋，沒想到地點就是千男搭乘的客運。

高員與千男決定上車再找一次，這才發現iPhone卡在座位椅縫中，難怪客運司機怎麼找都找不到。