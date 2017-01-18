防搶演練太逼真 路人驚嚇報警
2017-01-18 13:08
頭戴安全帽的假搶匪闖入銀行掏出手槍。（記者許國楨攝）
〔記者許國楨／台中報導〕台中市驚傳銀行搶案﹖別緊張，這是警方的金融機構防搶演練﹔年關將近，為防歹徒覬覦金融機關，台中市警二分局動員大批警力在轄內銀行進行一場防搶演習，由於整個演練過程相當逼真，還有不知情路人以為真的發生搶案受到驚嚇急報警，讓警方頻向民眾解釋，「不是真的搶案啦！」
這場演練內容是北區某銀行營業時間結束，行員正準備當日現金軋帳，兩名共乘機車搶匪將機車停放銀行前，一人坐在未熄火的機車伺機接應，另一名頭戴安全帽的搶匪則闖入銀行掏出手槍，並將提袋丟入櫃檯內高喊「把錢裝進去」。
搶匪得手後奪門而出跳上接應機車逃離，銀行駐衛保全立即尾隨衝出撥打110報案，市警二分局勤務中心獲報立即通報線上警網展開攔截圍捕，警方根據搶匪逃逸方向追緝在路口發現行蹤隨即與支援警力制伏搶匪逮捕。
由於演練過程相當逼真，讓路過民眾誤以為真的發生搶案報警，二分局分局長陳武康表示，年關將至，民眾進出金融機構機會大幅增加，此次特別與銀行共同辦理金融機構防搶演練，就是要將民眾提款安全列為首要保護目標。
此外銀行也藉由演習提升行員機動反應能力，達到犯罪預防宣導的效果﹔警方同時提醒民眾，若有提領大筆現金之需求時，可請求警方協助護鈔，將風險減至最低。
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