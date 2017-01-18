上課播布袋戲、開會戴V怪客面具 他被封最狂數學老師

2017-01-18 00:40

〔即時新聞／綜合報導〕什麼樣的老師竟會在課堂上「唱」起布袋戲，連開校務會議也戴著「V怪客」的面具？據傳雲林一所高中的一位數學老師就有這樣的怪異行徑，他還曾被指控性騷擾其他女老師，不過他本人對此否認，並稱在課堂播放布袋戲是為了提振學生精神。

《三立新聞》報導，據傳這名老師是在去年1、2月時戴著「V怪客」的面具參加校務會議，就連參加朝會也是類似的裝扮，嚇壞不少學生、家長，還曾驚動警方到場，他更被拍下在上課期間竟一邊播放布袋戲，一邊自己配旁白，被稱為「史上最狂的數學老師」，種種怪異行徑十分誇張。

報導指出，該名已婚的陳姓教師已從事教職24年，於雲林的該所高中也已任教15年，他在103年間曾被同校女老師指控性騷擾，13年前也曾遭女學生書面指控他除了會掀裙子、扯肩帶，還會觸碰身體及言語騷擾，就連校內的校長和主任都曾被他告過，據傳他是因考績被打過乙等而心生不滿，除了提告外還開始戴起V怪客面具抗議。

但針對被指控做出種種爭議行為，陳姓教師則聲稱是被「集體霸凌」，他認為是校長帶頭，讓同事處處針對他，並指校長和督學來學校巡堂時「針對他」。他也否認性騷擾的指控，稱自己從未因此被約談過，反指有個主任老是在公開爆粗口，至於在課堂放布袋戲是為了提振學生精神。

雲林縣教育長處長梁恩嘉表示，會再針對上課及巡堂的問題進行深入了解，並會請學校再進一步說明，針對該名教師爆出多項爭議，梁則表示肯定他有其專業，但會再多了解極具爭議的部分