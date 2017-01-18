| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高雄瑞豐夜市遭砸 1人頭破血流送醫 謠傳總統府將對陳抗開槍 刑事局追查散播來源 洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 社會

上課播布袋戲、開會戴V怪客面具 他被封最狂數學老師

2017-01-18  00:40

〔即時新聞／綜合報導〕什麼樣的老師竟會在課堂上「唱」起布袋戲，連開校務會議也戴著「V怪客」的面具？據傳雲林一所高中的一位數學老師就有這樣的怪異行徑，他還曾被指控性騷擾其他女老師，不過他本人對此否認，並稱在課堂播放布袋戲是為了提振學生精神。

《三立新聞》報導，據傳這名老師是在去年1、2月時戴著「V怪客」的面具參加校務會議，就連參加朝會也是類似的裝扮，嚇壞不少學生、家長，還曾驚動警方到場，他更被拍下在上課期間竟一邊播放布袋戲，一邊自己配旁白，被稱為「史上最狂的數學老師」，種種怪異行徑十分誇張。

報導指出，該名已婚的陳姓教師已從事教職24年，於雲林的該所高中也已任教15年，他在103年間曾被同校女老師指控性騷擾，13年前也曾遭女學生書面指控他除了會掀裙子、扯肩帶，還會觸碰身體及言語騷擾，就連校內的校長和主任都曾被他告過，據傳他是因考績被打過乙等而心生不滿，除了提告外還開始戴起V怪客面具抗議。

但針對被指控做出種種爭議行為，陳姓教師則聲稱是被「集體霸凌」，他認為是校長帶頭，讓同事處處針對他，並指校長和督學來學校巡堂時「針對他」。他也否認性騷擾的指控，稱自己從未因此被約談過，反指有個主任老是在公開爆粗口，至於在課堂放布袋戲是為了提振學生精神。

雲林縣教育長處長梁恩嘉表示，會再針對上課及巡堂的問題進行深入了解，並會請學校再進一步說明，針對該名教師爆出多項爭議，梁則表示肯定他有其專業，但會再多了解極具爭議的部分

廣告
  • 據傳雲林有名數學老師會戴著「V怪客」的面具（見圖）參加校務會議，就連參加朝會也是類似的裝扮，嚇壞不少學生、家長。圖為示意圖。（資料照，美聯社）

    據傳雲林有名數學老師會戴著「V怪客」的面具（見圖）參加校務會議，就連參加朝會也是類似的裝扮，嚇壞不少學生、家長。圖為示意圖。（資料照，美聯社）

  • 據傳雲林一所高中的一位數學老師會戴著「V怪客」的面具參加校務會議，他還曾被指控性騷擾其他女老師，不過他本人對此否認。（圖擷自三立新聞）

    據傳雲林一所高中的一位數學老師會戴著「V怪客」的面具參加校務會議，他還曾被指控性騷擾其他女老師，不過他本人對此否認。（圖擷自三立新聞）

  • 該名已婚的陳姓教師已從事教職24年，於雲林的該所高中也已任教15年，他在103年間曾被同校女老師指控性騷擾，13年前也曾遭女學生書面指控他除了會掀裙子、扯肩帶，還會觸碰身體及言語騷擾。（圖擷自三立新聞）

    該名已婚的陳姓教師已從事教職24年，於雲林的該所高中也已任教15年，他在103年間曾被同校女老師指控性騷擾，13年前也曾遭女學生書面指控他除了會掀裙子、扯肩帶，還會觸碰身體及言語騷擾。（圖擷自三立新聞）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 布袋戲 性騷擾 老師 誇張 離譜
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✧香煎秋刀魚
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧金絲龍蝦
買年貨✧烏魚子挑選
轉寄

標題：上課播布袋戲、開會戴V怪客面具 他被封最狂數學老師


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月18日‧星期三‧丙申年臘月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.