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洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
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酒店小姐想分手 渣男拿玩具槍唬一年

2017-01-17  18:37

〔記者王捷／台南報導〕在酒店上班的張姓女子，因為不滿陳姓男友經濟能力不好，在1年前提出分手，不料陳男竟掏出槍恐嚇，揚言若不繼續在一起，就要對張女開槍再自殺，張女只好隱忍，直到今日凌晨5時許兩人又大吵一架，陳男在房內燒炭自殺引起警方關注，張女趁勢向警方投訴陳男擁槍，但經過警方查證，證實這把恐嚇張女一年的槍是玩具槍，讓張女氣炸。

20多歲的陳男在按摩店上班，收入相當微薄，1年多前因為張女到店裡按摩而結識，兩人相處不久陳男就搬進張女套房同居。不過張女是單親媽媽，不僅要應付平時開銷，還要寄錢回娘家養兒，陳男除了享受與張女的魚水之歡外，連房租都不願意付，張女因而提出分手。

陳男聽到張女提出分手協議時，煞有其事的將1把以日曆紙包裹的玩具手槍丟在桌上，揚言若要分手，絕對會開槍然後再自殺，張女被嚇得不敢多說，往後1年多陳男只要一有不滿就拿槍威脅，令張女不敢再觸碰禁忌問題。

直到今日凌晨5時許，張女喝醉下班後，張男又想與張女親近，但張女一時氣憤推開陳男，兩人大吵一架後，張女負氣出門，陳男為了挽回張女，燒炭自殺卻沒有成功，張女接到警方通知後回到住處，趁勢向警方投訴，陳男擁槍威脅自己，不過警方一查發現，這把手槍是玩具槍，裡面裝的都是BB彈。

張女得知後氣炸，連夜搬出住處，再也不想跟陳男來往，警方目前正在了解，陳男是否涉嫌恐嚇。

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  • 稱遭男友持搶恐嚇而不敢提分手的張女，帶警方進入屋內搜索，警方也發現陳男藏槍地點。（記者王捷攝）

    稱遭男友持搶恐嚇而不敢提分手的張女，帶警方進入屋內搜索，警方也發現陳男藏槍地點。（記者王捷攝）

  • 張女趁勢向警方投訴陳男擁槍，不過警方一查發現是把玩具槍，讓張女氣炸。（記者王捷攝）

    張女趁勢向警方投訴陳男擁槍，不過警方一查發現是把玩具槍，讓張女氣炸。（記者王捷攝）

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