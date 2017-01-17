搭「小黃」要安全！ 桃警加強稽查計程車

2017-01-17 18:05

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕因應春節將至，為防制計程車有違規、違法營業及無照營業等不法情事，桃園市警局交通大隊表示，即日起在桃園市各觀光景點、車站、計程車招呼站及觀光飯店等處，不定時強化計程車稽查取締；另透過市府觀光旅遊局，針對已立案的旅宿業者宣導外籍旅客乘車安全，避免再度發生違法案件，影響國際觀感，也函請5計程車職業公、工會及24家民營車隊，要求所屬駕駛自律。

交大表示，桃園市共有5635名領有合格執業登記證的駕駛人，每年都須定期到交大辦理年度查驗，以確保駕駛人執業資格仍符規定，民眾搭乘計程車時，務必察看車內儀表板右側及右前座椅背後方，有無置放印有反光雷射標籤的執業登記證，並比對照片與駕駛人是否符合，遇有不法情事最好立刻撥打110報案。