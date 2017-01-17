中壢輪胎廠入夜還在燒 傳起因疑為電線走火

中壢區的泰豐輪胎廠今天下午發生大火，不斷冒出的濃煙將一大片天空染黑，火勢從下午一路燒到晚上。（圖擷自我是中壢人臉書）

2017-01-17 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕位於桃園市中壢區的泰豐輪胎廠於今下午3點39分發生火警，1樓鐡皮廠房火勢一發不可收拾，濃煙竄天竟從台北內湖就可望見，強烈的火勢險些延燒到一旁住家，所幸在消防人員努力救援下，目前火勢已獲得控制，預估將持續駐守到半夜。另有內部消息指出，起火原因可能只是電線走火所引發。

中壢區的泰豐輪胎廠今天下午發生大火，不斷冒出的濃煙將一大片天空染黑，看上去十分嚇人，就連遠在台北的內湖科技園區，即可清楚看到濃煙蔽日的驚悚畫面，火勢從下午一路燒到晚上。

《三立新聞》報導指出，現場火勢強烈，到入夜後才逐漸獲得控制，甚至險些延燒到鄰近住家，所幸在百多名警消及機場消防單位的緊急救援下，目前火勢已獲得全面控制，消防人員預估將持續駐守到半夜才撤離，目前也未傳出任何傷亡。

報導指出，目前消防局仍在調查起火原因及財物損失，但據工廠內部消息指出，起火原因可能只是電線走火所引發，由於廠內存放超過二十萬條的輪胎可能全部燒毀，加上生產的模具可能也遭延燒，目前也傳出工廠可能因此暫時停工的消息。

據《ETtoday》報導，長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海指出，輪胎燃燒或未完全燃燒後會產生戴奧辛、一氧化碳等有害物質，若不慎吸入很可能引發氣喘等症狀，呼籲救災人員或附近居民做好防護措施，若有不適也應盡快就醫。

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