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入府表演被酸爆 「砍人里長」朱雪璋：關他們什麼事

朱雪璋與其妻子。（資料照，記者錢利忠攝）

2017-01-17  16:20

〔即時新聞／綜合報導〕北市光信里長朱雪璋先前因持刀砍傷他人腳筋，依罪起訴，日前他在臉書發文，自稱受總統府之邀表演空手道，消息曝光後，引發武術界人士不滿，事後，他刪除發文，反嗆說「關他們什麼事啊」。

朱雪璋受邀至總統府表演一事曝光後，引起武術界人士不滿，在武術社團PO文嘲諷；對此，朱雪彰接受《東森新聞》電訪時回應，「我到日本去留學2年，學的也是空手道，我表演空手道這沒有什麼不對吧？那關他們什麼事啊？」

朱雪璋15日在PO文說，他帶領學員們在總統府表演空手道，現場觀看的府方與各部門長官一致稱讚他們的「空手道演武」是當天最精彩的，並允諾在新的一年將會大力支持他們「台灣空手道」的發展！「雪璋由衷的感謝蔡英文總統與陳建仁副總統！及各位長官的邀請！押忍！」

總統府則澄清，該活動為「中華身心障礙者職業技藝協會」主辦，相關活動規劃設計、表演人士邀請，均由主辦單位自行辦理；至於朱姓人士的表演，也是該會安排，府方也會請該單位未來安排活動時，多加注意，避免有類似情形發生。

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