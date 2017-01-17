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自工地墬落 男卡土堆管道命危送醫不治

張男卡在管道中。（記者許展溢攝）

2017-01-17  14:46

〔記者許展溢／苗栗報導〕竹南鎮運動公園附近一處約20樓工地，今天下午1點多發生一名32歲張姓男子從高處往下摔落，卡在約2、3樓佈滿廢棄物、土堆管道中，動彈不得，性命垂危。消防隊獲報趕至現場，出動起重機，耗費將近1小時才救出送醫，但下午3點25分已宣告不治。

多位工人正在鷹架施工，但不知為何卻突然斷裂倒塌，張男慘遭裝滿廢棄物的塑膠管重壓，被大量水泥塊、木板等廢棄物壓住，無法喘息。

消防隊指出，管道中物體都已乾掉，先灑水進行救援。工地同仁說，張男原本在桃園當廚師，已有1年多，今天才第一天到苗栗上工，卻不甚發生意外。

工地主管證實，張男今天確實是第一天回來上班，以前也曾經在他的工地工作過，但後來沒做，也不知道是哪裡人。

消防隊緊急將張男送至頭份市為恭醫院搶救，院方表示，今天3點25分已宣告不治。至於為何會造成此此事故，及張男身分，都還有待警方進一步釐清、調查。（15：50更新）

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  • 消防隊出動起重機搶救中。（記者許展溢攝）

    消防隊出動起重機搶救中。（記者許展溢攝）

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