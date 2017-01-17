男白天賣餐晚上賣毒 混摻各式毒品稱新菜

2017-01-17 13:56

〔記者劉慶侯／台北報導〕白天從事餐飲業的男子陳永忠，晚上卻變身毒梟，是暗中經營毒品的盤商；他還自詡為藝術收藏家，喜愛購買玻璃工藝品，再自行切割後燒製成毒品吸食器，除自行觀賞使用外，還送給下游毒蟲「收藏」。

北市刑大偵五隊昨日得知陳嫌要在新北市租住處，舉辦他的38歲生日性愛轟趴，立即派出大批警方前往查緝，當場逮陳嫌等7人，起獲大批各式毒品。

警方調查，陳嫌隱身住宅區，經常大肆舉辦性愛毒趴，為規避員警查緝，只要是他認定的熟客，均人手一支鑰匙可自由進出。

他還自行研發號稱「色、香、味」俱全的「新菜」，其實是各式口味的混合型毒品，並加工填裝於膠囊、咖啡包、奶茶包等，更標榜精緻、純手工捲菸服務，對外販售各式混合型毒品。

此外，陳嫌聲稱熱愛藝術，經常在網路購買玻璃藝品，自行加工燒製成吸食器組，販毒時加碼贈送各式造型的吸食器組，或提供前來消費的毒犯使用。

警方昨前往新北市蘆洲區陳嫌住處查緝時，陳嫌正舉辦生日性愛毒趴，客廳及房間內正同步以投影機播放性愛影片，大量情趣用品散落一地，現場氣氛熱絡，陳嫌等人突見警方登門拘捕，頓時傻眼驚慌失措。

警方逮捕主嫌陳永忠等共7人，查扣安非他命213公克、愷他命159公克、搖頭丸80公克、摻有毒品愷他命的咖啡包422公克、混合型毒品原料584公克、大麻3包、梅片1包、迷姦藥丸、膠囊數包、捲菸器、吸食器數組等證物。全案警詢後依違反毒品罪嫌，將陳嫌等7人移送士林地檢署偵辦。

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