熱水器裝陽台加蓋 3人一氧化碳中毒

2017-01-17 12:46

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區中山路1處民宅12樓，今天凌晨1點58分發生一氧化碳中毒意外， 桃園市消防局第一大隊桃園分隊獲報，趕抵將23歲林姓男子、24歲陳姓女子、23歲呂姓男子送往聖保祿醫院急救，所幸即時發現報案獲救，3人意識清楚、可以說話。

獲救人等向救護人員表示，當時有人正在洗澡，突然間大家感覺頭暈、身體不適，懷疑是一氧化碳中毒才趕緊報案。

救護人員表示，抵達現場後確認人數有3人，先行給予面罩給氧、保暖及心理支持後送醫急救，經檢測現場一氧化碳來源為熱水器，熱水器安裝在陽台加蓋處且窗戶緊閉，導致洗澡時因通風不良發生一氧化碳中毒。