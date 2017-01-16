宅配員趕送貨爆衝突 同行：情有可原但不認同暴力行為！

2017-01-16 21:03

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區日前發生戴姓宅配員不願將貨品送上樓，不僅與客戶大吵，甚至情緒失控拿滅火器作勢攻擊對方的事件，記者實際採訪同樣從事物流工作、不願具名的陳先生，他透露：「可以體會，但太衝動了！」

陳男說，有些送件地點在鬧區內，不易停車，送貨員必須就近「看管」吃飯工具，與客戶協調下樓取貨，不然就得冒險違規臨停，不願將貨品送上樓，情有可原。

陳也透露，有些送貨員則是為了趕著送其他點，希望客戶能親自下樓收件，其實只要雙方溝通好，沒有規定一定得宅配到家門口，戴男的想法可理解，但不苟同其暴力行徑。