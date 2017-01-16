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詐騙機房藏身彰化豪宅 警甕中捉鱉

藏身彰化豪宅的詐騙機房。（記者姚岳宏翻攝）

2017-01-16  14:21

〔記者姚岳宏／台北報導〕35歲男子賴炬彰為首的12人詐騙集團，以「假銀行客服」及「假公安」手段欺騙對岸民眾，等有人受騙轉帳後，再由車手持銀聯卡提領贓款，初估至少騙得人民幣500萬元，警方埋伏多日，帶回12人並查扣大批證物，詢後依詐欺罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

刑事局偵四大隊調查，賴男等人為躲避查緝，承租彰化市一棟3層樓的透天豪宅當作詐騙機房，機房內冷、暖氣空調24小時放送，警方埋伏蒐證期間，專案小組人員只能頂著寒風，在外苦苦守候。

當確認內部有電話鈴聲及大聲訓斥被害人的聲響，刑事局會同台中市及台北市刑警大隊員警，以迅雷不及掩耳速度，攻堅進入屋內控制犯嫌，當場查獲12名犯嫌（11男、1女）。

警方調查，該集團詐騙工具新穎，利用APP下載虛擬手機程式，僅以1台筆電或iPod平板手機連上耳機，便可以直接向被害人電話詐騙，集團為規避警方查緝，1到2個月旋即變換機房據點，機房內外還設立多組監視器。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 詐騙歹徒用來騙人的手機及中國被害民眾資訊。（記者姚岳宏翻攝）

    詐騙歹徒用來騙人的手機及中國被害民眾資訊。（記者姚岳宏翻攝）

  • 警方衝入現場逮捕12名嫌犯。（記者姚岳宏翻攝）

    警方衝入現場逮捕12名嫌犯。（記者姚岳宏翻攝）

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