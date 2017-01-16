喝一杯半高粱開車 代價高達10萬元

2017-01-16 11:24

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名葉姓男子去年4月底到中正區某水產店喝了一杯半的高粱酒後，居然酒後上路，帶著同居人及其兒子要返回和平島的住處。途中遇到警方攔檢，酒測值高達0.27毫克，被依公共危險罪移送法辦。基隆地方法院判處葉男有期徒刑3個月得易科罰金9萬元，併科罰金1萬元得服義務勞役10天折抵。

法官認為，57歲葉姓男子被攔查時吐氣所含酒精濃度達每公升0.27毫克，卻駕車上路，危害公眾交通安全，枉顧他人生命，判處有期徒刑，併科罰金。

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