和閻羅王搶人 救護員1年救回6名ohca者性命
2017-01-15 23:43
柯郅任和閻王搶人，去年度救回6命。（記者徐聖倫攝）
〔記者徐聖倫／新北報導〕冥府剋星！新北市消防第4大隊新店分隊專責救護隊員柯郅任，去年度他經手的10件ohca（無呼吸心跳）救護案，被他精湛救護技巧壓回的人命就有6人，60%CPR成功率，讓他成為新店分隊「神手級」救護員。柯員說「我不想聽見家屬淒厲哭聲」，就是他全力投入救護的原動力。
投入救護原動力︰不想聽見家屬哭聲
現年31歲的柯員從事消防10年，他回憶，在5年前他獲得TP（高級救護技術員）資格之初曾跑過的救溺案，當時他親手潛水將溺水男子自水底拉起，但已明顯死亡，一上岸，傳入耳裡的就是家屬淒厲哭聲，他當時就暗自立誓「我絕不要再聽到這種聲音」，故每次出勤他都會想方設法讓患者回魂，他說「我絕不放棄任何1個有希望的患者！」
去年度曾經被柯員救回的70歲獨居饒姓老婦令他印象深刻，柯員說「我趕到她家時，她還好好的能說話，回頭拿個東西她就倒了，沒呼吸了，當這麼久消防，還是第1次病患倒在我面前。」柯員當機立斷，立刻施以CPR加電擊，5分鐘內順利救回饒婦一命，饒婦後來也順利康復出院，柯員說「這是我最有成就感的一次。」
新店分隊小隊長王勝弘說，新店分隊的轄區特性緣故，去年度總救護量達7688件，是新北市第2多的分隊，因此對同仁救護技術要求會更高，為的就是提升救活率，而柯郅任平時練習不含糊，對救護也有高度熱忱，是分隊主力救護之一。柯員也說「我出門目的就是要救命，希望能藉由我的技術，給需要的人帶來福氣。」
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