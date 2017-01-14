韓女大生被性侵案 涉案計程車司機願到案說明

2017-01-14 21:03

〔記者劉慶侯／台北報導〕來台自助旅遊的三名韓國女學生，今日指控遭台灣計程車司機下藥性侵。被指控的詹姓計程車司機已接到警方通知，表示願到案說明。

據了解，三名韓國女大生，是在韓國透過網路向台灣的男子「JERRY」下訂單找計程車協助在台的自助旅行程，「JERRY」再找來詹姓計程車司機以「統包」方式搭載三女。

根據女學生指控，她前天晚上7點多，由司機自九份載往士林夜市遊覽，途中坐後座的兩個人喝了養樂多之後，便在車內昏睡。

另一名坐在前座副駕駛位的韓國女學生，從頭自尾都清醒，待車抵達士林夜市後，獨自一人下車遊覽，約近晚間九時，再共同坐車返回旅館。

據指出，兩名在車內昏睡的女大生中，有一人並未完全昏迷，所以在半醒中依稀記得，她在計程車內，襯褲和絲襪被強制脫掉，然後她一直在抵抗的情況。

據了解，三名韓國女學生事後緊急向住宿旅館旁的萬華分局漢中派出所報案，現由婦幼隊帶回就醫及調查處理中。

目前根據警方調查，這名惡司機在韓女昏迷後，將車停在士林夜市的小巷內，在車內恣行獸行。

指了解，現在很多韓國人也在網路上傳達和討論中。他們希望這件事情趕快處理好，然後女學生能安全地回國