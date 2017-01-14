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超商購物結帳對女店員襲胸 男判拘役40日

2017-01-14  17:32

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣戴姓男子到超商購物結帳，趁機對女店員襲胸，法官認定違反性騷擾防治法，判他拘役40日，得易科4萬元罰金。

這名戴性男子去年6月到便利超商購物，在櫃台前結帳時，利用女店員忙於結帳之際，突然伸出鹹豬手觸摸對方胸部，女店員隨即報警，警方及時到場查獲，訊後移送法辦，檢察官偵結起訴，聲請簡易判決處刑。

宜蘭地方法院審理期間，囑託宜蘭縣某家公立醫院，鑑定戴男精神狀態，醫師診斷出有精神方面疾病，因未接受規律治療及復健，判斷他在犯案時辨識能力降低，承審法官依法減輕其刑，審酌戴男犯後不見悔悟，未與女店員和解，判處拘役40日，諭知得易科罰金，全案審結，可上訴。

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  • 宜蘭縣戴姓男子到超商購物結帳，對女店員襲胸，被判拘役40日，圖為宜蘭地方法院。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣戴姓男子到超商購物結帳，對女店員襲胸，被判拘役40日，圖為宜蘭地方法院。（記者江志雄攝）

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