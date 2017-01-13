不知賣毒坐冤獄 診所櫃姐獲刑事賠償23萬
2017-01-13 16:25
彰化花壇沈從祿診所販售3、4級毒品遭訴，診所大門未開，鄰居表示已經多年沒營業。（記者陳冠備攝）
〔記者陳冠備／彰化報導〕陳姓女子在彰化花壇一家診所擔任櫃檯人員，因該院涉嫌販賣「丁基原啡因舌下錠」、「特美痛」等3、4級管制藥品給吸毒者解毒癮，檢警調查後，將負責的沈姓醫師與陳女等人聲押獲准，但最後陳女獲判無罪，事後她因遭羈押而聲請刑事補償，法官審理後，准予補償23萬多元。
判決書指出，這家診所在毒品人口中享有盛名，外傳「有錢吃毒品，沒錢就吃該診所管制藥品止癮」等，讓診所生意絡繹不絕。在99年間，檢方查出該診所在4年間販賣管制藥品特美痛膠囊、牟靜錠管制藥品達4000多萬元。
檢方偵結後起訴沈姓醫生與陳女等員工，但法院審理之後，法官認為醫生只開立處方並給予管制藥品，屬醫療行為，僅犯在病歷上登載不實，依違反偽造文書罪判處沈姓醫生有期徒刑3年6月，陳女等員工則無罪。
陳女在獲判無罪確定之後，因其於偵辦期間遭羈押58天，生活遭巨變，案發遭押後鄰居議論紛紛，面臨精神痛苦，以1日5000元折算，聲請刑事補償金29萬元。
法官審理之後，認為陳女僅為診所聘僱櫃檯小姐，內容僅掛號、調病歷、協助拿藥給病患，為單純行政工作，並無專業能力判斷處方內容，卻遭羈押58天，但日後已為無罪確定，以一日4000元折算，判處支付23萬2000元刑事補償金。
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