為傳播妹吃醋？ 兩派人馬酒後KTV衝突

被打的一方，寡不敵眾，2名男子倒地受傷。（記者丁偉杰翻攝）

2017-01-12 10:04

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉市友愛路香格里拉KTV門口前發生打架事件，兩方年約20至30歲的年輕人原本相識，酒後疑似為了傳播妹吃醋爆發衝突，人多勢仗的一方隨手操起安全帽猛砸另一方，被打的一方寡不敵眾，造成2人受傷，逞凶者一哄而散，雖然打人一方，事後已被警方移送，網友在臉書上傳事發當時的監視畫面，痛斥「目無法紀！」

事發在去年11月12日凌晨3點40分，兩方人馬因酒後相遇起爭執，在香格里拉KTV門口爆發衝突，打人的一方至少有7、8人，對著人少的一方拳打腳踢，甚至隨手操起安全帽當武器，被打者雖試圖反抗，但最後仍造成2人受傷，送醫後，都沒有生命危險。至於衝突原因，外傳疑因雙方人馬為了傳播妹糾紛才引發混戰，警方調查時，雙方都不願交待實情。

警方說，事後訪查被打的一方及調閱監視器，通知帶頭打人的陳姓、蔡姓男子到案，2人不願供出共犯，警方追查疑涉案車輛，有車主表示只是路過而已，不承認打人；訊後，去年12月30日已將全案依傷害、聚眾鬥毆罪嫌移送地檢署。

兩派人馬在KTV門口混戰。（記者丁偉杰翻攝）