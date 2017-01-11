女子酒駕自撞公車 撞破肝臟出院後送辦

王姓女子酒後駕車撞上前方公車受傷，當場造成車頭全毀，今病癒後送辦。（記者陳恩惠攝）

2017-01-11 09:34

〔記者陳恩惠／台北報導〕新北市22歲王姓女子，清晨下班後駕著自小客車返家，行經北市民權西路與大龍街口時，疏於注意車子前方路況，直接撞上停等紅綠燈的台北市公車，當場車毀人傷，台北市交通警察大隊大同分局前往處理，發現王女的酒測值高達0.55MG/L，由於王女撞傷肝臟必須住院，檢察官指示傷癒後送辦，大同警方今日將她依公共危險罪函送。

警方調查，王女去年的12月31日上午9時4分，駕駛自小客車由北市民權西路東往西方向行駛，行經大龍街口，正欲上台北大橋前，疑車速過快，又疏於注意路況，竟不慎撞上前方停等的公車，造成車頭全毀，所幸公車司機及車上乘客皆未受傷。

警方調查，有毒品、公共危險前科的王女，從事服務業，飲酒後欲返家休息，詎料，半途不勝酒力，自後方追撞前方公車，警方依規定實施酒測，發現她的酒精濃度高達0.55MG/L，送醫後發現肝臟撕裂傷，醫生建議住院治療，今天上午王女出院後，完成筆錄製作，警方依法將她送辦。

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