基隆教師明上街抗議年金改革 市府嚴陣以待
2017-01-10 17:47
〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆教師史上第一遭！
基隆市教師職業工會支持全國教師工會總聯合會發起「抗議年金惡改，政府負起責任」行動，明天將號召兩百人上街頭抗議，並向市長林右昌遞交連署書。
基隆市警局二分局為免老師有脫序行為，今天下午還找來基隆市教師職業工會理事長顧翠琴到分局「關切」，另將在市府四周部署120名警力，並調來偵查隊14名偵查佐到場蒐證，嚴陣以待。
顧翠琴指出，全教總雖然支持年金改革，但對於政府做為軍公教的雇主，卻未負起雇主責任，對政府這個「壞老板」，全國老師們依法發起「爭議行動」，將在各縣市遍地開花行動。
顧翠琴說，明天不僅基隆市，包括宜蘭、新北市、台中、與高雄等地教師工會也會一起上街頭，一齊喊出「共同補繳，政府責任，軍公教一起站出來！」
顧翠琴指出，基隆市教師職業工會將動員兩百名教師，明天下午4點到基隆市政府集結，向市長林右昌表達「政府應先處理歷年不足額提撥」與「反對退休60歲起支」等兩訴求，並當面遞交連署書。
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