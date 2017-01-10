高學歷也造假？ 海倫清桃夫「懸賞1億」駁跑船

海倫清桃（右）與丈夫戴發奎（左）共同召開記者會承認捏造身分。（資料照，記者陳逸寬攝）

2017-01-10 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕演員海倫清桃與瞞婚18年的丈夫戴發奎8日一起出面，承認海倫清桃過去對外宣稱的血統、年齡、學歷、婚姻狀況全都造假，引發軒然大波。有消息進一步指出，戴發奎自鳴得意的淡江大學土木所學歷其實也是假，實際上他只是個跑船的船員。對此戴發奎今向媒體鄭重駁斥，稱如果有人可以拿出他跑船的證據，他「懸賞1億」。

根據《蘋果日報》報導，戴發奎表示，自己從沒跑過船，「如果有人可以拿出我跑船的證據，懸賞1億元。」他還拿出已經泛黃的1993年交通大學土木所博士班考試通知單，證明自己真的有碩士畢業、攻讀博士，研究的題目是「月球混凝土」，指導教授是現掛名交大榮譽退休教授的彭耀南。

海倫清桃7日企圖自殺，當了18年「隱形人」的戴發奎再也無法隱忍，而在海倫清桃的臉書震撼發文，揭發海倫清桃只是單純的越南新娘，18年前透過仲介與他結婚，歷經換工作、流產等風波後，他們決定讓海倫清桃往演藝圈發展，兩人輾轉台、越兩地，為了「行頭」而對外宣稱捏造的身世。

戴發奎在日前的臉書PO文中宣稱，自己是淡江大學土木所碩士，攻讀博士班肄業，曾是營造公司經理、顧問，還是南方澳拱橋的設計人，然而有民眾爆料指出，戴發奎其實只是個跑船的。不過消息一出，有網友上博碩士論文系統查詢，確實查到1992年署名戴發奎的淡大土木所碩士論文《預力混凝土箱型節塊橋自動化分析之研究》。