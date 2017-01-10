共用淋浴間 學校約聘救生員竟摸少年下體

2017-01-10 15:27

〔記者王定傳／新北報導〕新北市某國中陳姓約聘泳池救生員，去年6月間，以利用教導13歲少年阿強（化名）泳技之際，延遲下課時間，等其他學生都走光了，再以共用淋浴間為由，撫摸他下體，新北地院合議庭審酌陳男因一時衝動犯案，且阿強結束沐浴即停止行為，足見其理智尚存，又認罪與阿強和解，依加重強制猥褻罪判刑1年半，緩刑2年。

判決書指出，20多歲的陳男從去年5月中旬起至6月底，在該校協助學童游泳教學，但他卻利用教導阿強泳技之際，延遲時間，再趁阿強沐浴時，撫摸他下體。

合議庭認為，陳男所為危害阿強身心健康及人格發展，但犯案過程中並非採取傷害阿強生命、身體手段，犯罪時間甚短，阿強結束沐浴後，即立即停手，其惡性及犯罪情節與一般暴力性侵犯罪有別，依刑法59條予以減刑。

合議庭審酌陳男因一時衝動而犯案，但他在阿強結束沐浴即停止行為，足見其理智尚存，良心未泯，且於本院審理時坦然面對其犯行，與阿強達成和解，取得其原諒，並已賠償其損害完畢，因此給予緩刑。