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疑長期求職碰壁 失業男死意甚堅

2017-01-08  15:39

〔記者徐聖倫／新北報導〕死意甚堅！今凌晨，38歲黃姓男子被發現陳屍在新北市永和區中正橋下河濱公園，雙手反綁，吊死在流動廁所，上吊、綁手用的都是童軍繩。警方在現場找到椅子，法醫當場研判，黃某應是先正手將繩結綁好，接著雙腳跨過雙手，使雙手置於背後，接著站到椅子上，再將頸部套入事先懸掛在廁所上頭的童軍繩，踢掉椅子，讓自己無法掙脫。

警方說，黃某打的不是活結，而是打死結，目的就是讓自己更加難以掙脫。黃某胞姊哀痛地重複「最近他（指黃某）一直說心情很不好」，其他也交代不清，心情大受打擊，警方表示將待黃某胞姊情緒較為平復再繼續製作筆錄。

警方調查，黃某與姐姐設籍高雄，北上後2人相依為命住在新北市永和，黃某心情不佳原因疑似是長期求職碰壁導致。

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  • 黃某在紅圈處的流動公廁內上吊。（記者徐聖倫翻攝）

    黃某在紅圈處的流動公廁內上吊。（記者徐聖倫翻攝）

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