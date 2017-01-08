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跨年夜凶殺案 宅男機械工落網

警方訊後將張男依殺人未遂罪嫌送辦裁定羈押。（記者許國楨翻攝）

2017-01-08  12:50

〔記者許國楨／台中報導〕機械操作工的張姓男子，疑因長期受樓上情侶檔住戶噪音所擾，多次溝通無效，跨年夜當晚持水果刀與對方理論起口角，竟憤而持刀砍殺男方並毆傷其女友後騎車逃逸，警方過濾車行紀錄系統鎖定張男逃亡期間都在第一廣場出沒，昨循線將仍在MTV包廂內睡覺的張男緝捕到案。

警方調查，41歲張男從彰化隻身到台中一家機械工廠工作，租住北屯區安順東一街一棟公寓4樓，平日除上下班就是窩在住處，也沒有交女朋友，社交圈相當狹隘，算是典型的宅男，但上夜班的他白天睡覺時，疑因不滿長期受到住5樓一對情侶檔的噪音所擾，多次溝通無效積恨。

本月1日凌晨2時許，當天休假張男發現33歲的張姓鄰居及小他3歲的楊姓女友跨年返家後又再帶狗外出散步，不得好眠的他一時怒火中燒，持水果刀衝上樓理論，雙方起口角，竟憤而持刀朝男方腹部刺1刀，再毆傷其女友後騎車逃逸。

第五分局獲報趕往，驚見現場血跡斑斑立即將受傷情侶送醫，其中中刀男子因失血傷勢嚴重送加護病房，直到前兩天才轉入一般病房，警方調閱相關路口監視器，並過濾車行紀錄系統，鎖定張男逃亡期間都在中區綠川西街第一廣場附近出沒。

警方昨天循線在MTV包廂逮到熟睡的張男，他坦承因氣不過一時衝動才行凶，犯案後沒看新聞以為男方已經死了才不敢出來面對而逃亡，期間還曾萌生自殺念頭，如今被逮願坦然接受法律制裁；警方訊後依殺人未遂罪嫌送辦，法官裁定羈押。

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  • 案發現場血跡斑斑，令人看了怵目驚心。（翻攝自爆料公社）

    案發現場血跡斑斑，令人看了怵目驚心。（翻攝自爆料公社）

  • 張男胸口被刺了一刀險喪命。（翻攝自爆料公社）

    張男胸口被刺了一刀險喪命。（翻攝自爆料公社）

  • 楊女也被打到鼻青臉腫，臉上也縫了好多針破相。（翻攝自爆料公社）

    楊女也被打到鼻青臉腫，臉上也縫了好多針破相。（翻攝自爆料公社）

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標題：跨年夜凶殺案 宅男機械工落網


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