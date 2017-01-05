不良業者燃燒保麗龍引惡臭 被拍照竟出言恐嚇
2017-01-05 19:01
〔記者吳昇儒／新北報導〕瑞基漁業公司人員今日下午1時許，在瑞芳廠區空地燃燒保麗龍及紙箱，引起惡臭及陣陣黑煙，火勢猛烈。路過民眾拍到該工廠非法燃燒垃圾時的畫面，廠內員工竟然還出言恐嚇，環保局人員將依空汙法對該公司開罰。
新北市消防局瑞芳分隊接獲報案後，派員趕抵現場，但廠區人員得知已遭人檢舉，自行將火勢撲滅，燃燒面積約0.5坪，但現場仍留有惡臭味。
目擊民眾表示，案發當時騎車從瑞芳往基隆方向前進，從瑞芳高工就可以看到大量黑煙，越往縣市交界處看得越明顯，帶走到現場附近，發現有人在燃燒物品，便停下來拍攝，結果發現3個男性工人從小貨車上，拿下一盒盒紙箱，箱內還有許多保麗龍。現場的人員沒有分類回收，竟直接將箱子丟進火中燃燒，隨即飄出陣陣惡臭，令人作嘔。
目擊者說，隔不到5分鐘，就見一名身材壯碩的男子朝自己走過來，先走到機車後方後，再回頭質問為何會留在現場。壯漢更直接說，「我知道你拍照要檢舉啦！你車牌903我記住喔！」恐嚇意圖濃厚，又說燃燒的黑煙往鐵軌方向吹，不會造成影響。
消防局獲報後同步通知環保局人員，環保局表示，將會依空汙法對這家公司開罰。
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