| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
田秋堇、吳澤成 傳被推薦擔任監察委員
 首頁 > 社會

女子攜毒具趴趴走 落網辯「亡夫遺物」

2017-01-03  20:41

［記者陳恩惠／台北報導］52歲彭姓女子今天晚間7點，行經北市延平北路三段時，遇北市保安大隊第五中隊在路邊攔檢，彭女形色怪異被盤查，清查彭女竟有毒品前科，進一步清查，在她的隨身黑色皮包夾層內，搜出1個大麻吸食器，還有1個大麻殘渣袋，警詢時，彭女否認吸毒，辯稱「這是亡夫阿土的遺物！」，警方採集尿液取證後，依毒品罪將她送辦。

根據台北地方法院的判決資料顯示，彭女先後於102年12月19日遭台北市警方於租屋處搜索，被查出持有大麻毒品2.81公克，翌日驗尿時，以及103年12月及104年4月的尿液檢體的報告無不顯示，檢驗結果皆呈大麻陽性反應。

判決指出，依據行政院衛生署管制藥品管理局公函指出，非慣用大麻者吸食1支大麻煙於尿液中可檢出大麻代謝物的時限約為2至4日（即96小時），如果彭女未吸食大麻，尿液檢驗報告只會呈現陰性反應。

彭女警詢時，堅決否認涉毒，不斷辯稱，這個被查到的大麻吸食器和殘渣袋，都是她的先夫「阿土」所有，而她丈夫在6年前過世，由於她一直有輕生的念頭，才會將亡夫的遺物帶在背包中。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 彭姓女子帶著大麻吸食器被查獲，堅稱是亡夫遺物。（記者陳恩惠攝）

    彭姓女子帶著大麻吸食器被查獲，堅稱是亡夫遺物。（記者陳恩惠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大麻 毒品 毒品危害防制條例 毒品吸食器
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：女子攜毒具趴趴走 落網辯「亡夫遺物」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.