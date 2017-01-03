女子攜毒具趴趴走 落網辯「亡夫遺物」
2017-01-03 20:41
［記者陳恩惠／台北報導］52歲彭姓女子今天晚間7點，行經北市延平北路三段時，遇北市保安大隊第五中隊在路邊攔檢，彭女形色怪異被盤查，清查彭女竟有毒品前科，進一步清查，在她的隨身黑色皮包夾層內，搜出1個大麻吸食器，還有1個大麻殘渣袋，警詢時，彭女否認吸毒，辯稱「這是亡夫阿土的遺物！」，警方採集尿液取證後，依毒品罪將她送辦。
根據台北地方法院的判決資料顯示，彭女先後於102年12月19日遭台北市警方於租屋處搜索，被查出持有大麻毒品2.81公克，翌日驗尿時，以及103年12月及104年4月的尿液檢體的報告無不顯示，檢驗結果皆呈大麻陽性反應。
判決指出，依據行政院衛生署管制藥品管理局公函指出，非慣用大麻者吸食1支大麻煙於尿液中可檢出大麻代謝物的時限約為2至4日（即96小時），如果彭女未吸食大麻，尿液檢驗報告只會呈現陰性反應。
彭女警詢時，堅決否認涉毒，不斷辯稱，這個被查到的大麻吸食器和殘渣袋，都是她的先夫「阿土」所有，而她丈夫在6年前過世，由於她一直有輕生的念頭，才會將亡夫的遺物帶在背包中。
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